Lakhimpur Khiri News: स्वस्थ दिख रहे युवक की बिगड़ी तबीयत, मौत
Lakhimpur Khiri News: कस्बे के अटल नगर निवासी पंकज नाग, जो स्वस्थ दिख रहे थे, का गुरुवार दोपहर अचानक निधन हो गया। परिवार के इकलौते बेटे की अचानक मौत ने पूरे कस्बे में शोक की लहर दौड़ दी। चिकित्सकों के अनुसार, पहला अनुमान हार्ट अटैक का है। परिवार का बुरा हाल है।
Lakhimpur Khiri News: कस्बे के मोहल्ला अटल नगर निवासी पंकज नाग पुत्र भारत नाग का गुरुवार दोपहर अचानक निधन हो जाने से पूरे कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई ।स्वस्थ दिख रहे युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने और कुछ ही देर में मौत की खबर ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। परिवार के इकलौते बेटे के असमय निधन से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गुरुवार दोपहर अचानक पंकज नाग की तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन-फानन में उन्हें सीएचसी धौरहरा लेकर पहुंचे। लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार प्रथम दृष्टया मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है।
हालांकि परिजनों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि चंद मिनट पहले तक सामान्य दिख रहा युवक अचानक हमेशा के लिए उन्हें छोड़ जाएगा। पंकज नाग तीन बहनों के बीच अपने परिवार के इकलौते पुत्र थे। उनके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।