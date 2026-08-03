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Lakhimpur Khiri News: बाइक की टक्कर से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: भीरा के मेन बाजार में कपड़ा व्यापारी राजेंद्र प्रसाद गोयल की पत्नी सीता रानी (66) की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित किया। क्षेत्र में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Lakhimpur Khiri News: बाइक की टक्कर से महिला की मौत

Lakhimpur Khiri News: भीरा। भीरा मेन बाजार के कपड़ा व्यापारी राजेंद्र प्रसाद गोयल की 66 वर्षीय पत्नी सीता रानी की रविवार की शाम को सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिवार सहित पूरे बाजार में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार सीता रानी किसी काम से मेन बाजार की सड़क पर जा रही थीं। इसी दौरान सामने से आ रहे एक बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ीं। घटना के बाद परिजन उन्हें तत्काल स्थानीय चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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