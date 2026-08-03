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Lakhimpur Khiri News: नानी के घर आए बालक की पुलिया के पानी में डूबकर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: शव घर के पास बनी पुलिया के नीचे भरे पानी में उतराता बरामद हुआ। सिंगाही थाने के मोतीपुर गांव निवासी अंकित शर्मा की पत्नी दो साल के बेटे शुभ को लेकर दो

Lakhimpur Khiri News: नानी के घर आए बालक की पुलिया के पानी में डूबकर मौत

Lakhimpur Khiri News: बेलरायां। रविवार सुबह भिड़ौरी गांव में अपनी नानी के घर आया दो साल का बच्चा खेलते हुए घर के बाहर से गायब हो गया। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों के साथ उसकी तलाश शुरू की। इसके बाद उसका शव घर के पास बनी पुलिया के नीचे भरे पानी में उतराता बरामद हुआ। सिंगाही थाने के मोतीपुर गांव निवासी अंकित शर्मा की पत्नी दो साल के बेटे शुभ को लेकर दो-तीन दिन पहले तिकुनियां कोतवाली की बेलरायां पुलिस चौकी के तहत भिड़ौरी गांव में अपने मायके आई थी। रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे कड़िया जाने वाली रोड के पास घर के बाहर खेल रहा शुभ अचानक गायब हो गया।

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घरवालों ने इधर-उधर पूछताछ करने व ढूंढ़ने के बाद पुलिस को सूचना दी। इस पर यूपी 112 सहित कोतवाली से पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। ग्रामीणों के साथ उन्होंने बच्चे की तलाश शुरू की। करीब चार घंटे बाद पास में बनी पुलिया के नीचे भरे पानी में उतराती उसकी लाश बरामद हुई। लाश देख घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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