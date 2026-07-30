Lakhimpur Khiri News: पंखा लगाते वक्त उतरा करंट, युवक की मौत, भांजा घायल
Lakhimpur Khiri News: - भीरा थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव का मामलासाल का भांजा भी करंट की चपेट में आया फ़ोटो-44--हादसे के बाद गांव में रोते बिलखते परिजन व मौके पर मौजूद पुलिस
Lakhimpur Khiri News: भीरा थाना क्षेत्र के रामनगर कलां के मजरा जनकपुर में करंट लगने से एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इस हादसे में युवक की गोद में मौजूद उसका 4 वर्षीय भांजा भी घायल हो गया। गांव फत्तेपुरवा निवासी जसपाल (30) पुत्र प्रहलाद के घर मंगलवार को उनके छोटे भाई विमल कुमार की वरीक्षा थी। घर में मेहमान आए हुए थे। बुधवार सुबह, जसपाल मेहमानों के लिए पंखा लगा रहे थे। उस समय उनका 4 वर्षीय भांजा कार्तिक उनकी गोद में था। पंखा लगाते समय बिजली के तार का एक हिस्सा अचानक जसपाल के शरीर से छू गया। करंट लगने से जसपाल मौके पर ही गिर पड़े।
उनकी गोद में बैठा भांजा कार्तिक भी उछलकर दूर जा गिरा और चोटिल हो गया। परिजनों ने जसपाल को तत्काल एक प्राइवेट वाहन से बिजुआ सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल भांजे कार्तिक का उपचार जारी है। इस हादसे की सूचना मिलते ही गांव में शोक फैल गया। परिवार में शादी की तैयारियों के बीच यह आकस्मिक निधन हुआ है। बताया गया कि परिवार आज ही गोद भराई की रस्म के लिए जाने वाला था। घटना की सूचना पर बिजुआ पुलिस चौकी इंचार्ज सुशील तिवारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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