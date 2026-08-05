Lakhimpur Khiri News: एचटी लाइन से जमीन में उतरा करंट, पशु की मौत
Lakhimpur Khiri News: सिकंदराबाद विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन से करंट उतरने पर एक दो वर्षीय पड़िया की मौत हो गई। किसान बाल-बाल बच गया है। ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश है और उन्होंने जर्जर विद्युत लाइन की मरम्मत को लेकर कई बार प्रयास किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
Lakhimpur Khiri News: सिकंदराबाद विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन से जमीन में करंट उतरने के कारण एक पड़िया की मौत हो गई। घटना के दौरान किसान भी बाल-बाल बच गया। ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश है। बिलहरी निवासी सुशील मिश्रा पुत्र नत्थू लाल ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे उनकी दो वर्षीय पड़िया घर के बाहर बंधी थी। वह उसे चारा डालकर दोबारा चारा लेने गए। इसी दौरान जमीन में उतरे करंट की चपेट में आने से पड़िया की मौके पर ही मौत हो गई। सुशील मिश्रा का कहना है कि यदि वह उसी समय वहां मौजूद रहते तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था।
उन्होंने आरोप लगाया कि घर के बाहर से गुजर रही 11 हजार की विद्युत लाइन जर्जर हालत में है। इसकी मरम्मत कराने के लिए कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी जा चुकी है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने बताया कि जर्जर विद्युत लाइन हाईवे के किनारे से होकर गुजरती है जहां से प्रतिदिन हजारों कांवड़िये निकलते हैं। ऐसे में यदि समय रहते लाइन की मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
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