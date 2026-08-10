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Lakhimpur Khiri News: पिता के साथ कांवड़ लेने गए मासूम की हादसे में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: हरदोई जिले में शनिवार को हुआ था हादसावार को हुआ था हादसा -रविवार को गांव पहुंचा शव तो बिलख पड़े परिजन फोटो=25--अनिकेत का शव घर पहुंचने पर विलाप करते

Lakhimpur Khiri News: पिता के साथ कांवड़ लेने गए मासूम की हादसे में मौत

Lakhimpur Khiri News: कस्ता। कन्नौज मेहंदीघाट से गंगाजल लेकर आ रहा 6 वर्षीय मासूम हरदोई जिले में ट्रैक्टर से गिर गया। वह पीछे जुड़ी ट्राली की चपेट में आया और उसकी मौत हो गई। अपने पिता के साथ कांवड़ लेने गए मासूम का हरदोई से घर पहुंचे शव को देखकर कोहराम मच गया। मितौली थाना क्षेत्र के गांव डहर के रामलखन अपने 6 वर्षीय बेटे अनिकेत उर्फ हैप्पी को साथ लेकर कांवड़ भरने कन्नौज के मेहंदीघाट गए थे। डहर गांव के मजरा रामखेड़ा निवासी अवधेश के ट्रैक्टर में दो ट्रालियां जोड़कर डहर व रामखेड़ा गांवों से 45 लोग कांवड़ भरने गए थे। कावंड़ियों की टोली में रामलखन अपने बेटे अनिकेत के साथ शामिल था।

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बताते हैं कांवड़ भरकर सभी कांवड़िए शनिवार को छोटी काशी गोला के लिए निकले थे। अनिकेत ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था। हरदोई जिले में कन्नौज मार्ग पर जलालपुर विद्युत उपकेंद्र के पास अनिकेत ट्रैक्टर से गिर गया और ट्रॉली की चपेट में आकर कुचल गया। पुलिस ने अपने वाहन से अनिकेत को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अनिकेत की मौत की खबर डहर गांव में पहुंचते ही परिवार मे कोहराम मच गया। जिसने भी इस घटना के बारे मे सुना उसका हृदय द्रवित हो गया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद पहुंचे अनिकेत के शव को देखकर पूरे गांव में मातम पसर गया।

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