Lakhimpur Khiri News: करंट लगने से किशोर की मौत
Lakhimpur Khiri News: फूलबेहड़ क्षेत्र के परसेहरी कलां गांव में 13 वर्षीय किशोर देशराज की करंट लगने से मौत हो गई। उसकी मां और बड़े भाई घर से बाहर गए थे, जिसके कारण देशराज अकेला था। उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने पुलिस को सूचित नहीं किया।
Lakhimpur Khiri News: फूलबेहड़। चौकी सुंदरवल क्षेत्र के परसेहरी कलां गांव में करंट लगने से किशोर की मौत हो गयी। परसेहरी कलां गांव निवासी रमेश की तीन वर्ष पहले मौत हो चुकी है। किशोर की मां और बड़ा भाई किसी काम से घर से बाहर गये थे। घर पर उनका 13 वर्षीय बेटा देशराज अकेला था। इसी दौरान उसे करंट लग गया। जिससे देशराज बुरी तरह झुलस गया। आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पंहुचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने इस बाबत पुलिस को सूचना नहीं दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।