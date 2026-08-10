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Lakhimpur Khiri News: करंट लगने से किशोर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: फूलबेहड़ क्षेत्र के परसेहरी कलां गांव में 13 वर्षीय किशोर देशराज की करंट लगने से मौत हो गई। उसकी मां और बड़े भाई घर से बाहर गए थे, जिसके कारण देशराज अकेला था। उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने पुलिस को सूचित नहीं किया।

Lakhimpur Khiri News: करंट लगने से किशोर की मौत

Lakhimpur Khiri News: फूलबेहड़। चौकी सुंदरवल क्षेत्र के परसेहरी कलां गांव में करंट लगने से किशोर की मौत हो गयी। परसेहरी कलां गांव निवासी रमेश की तीन वर्ष पहले मौत हो चुकी है। किशोर की मां और बड़ा भाई किसी काम से घर से बाहर गये थे। घर पर उनका 13 वर्षीय बेटा देशराज अकेला था। इसी दौरान उसे करंट लग गया। जिससे देशराज बुरी तरह झुलस गया। आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पंहुचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने इस बाबत पुलिस को सूचना नहीं दी है।

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