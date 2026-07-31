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Lakhimpur Khiri News: शारदा नदी में पलटी नाव, दो ग्रामीण लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: शारदा नदी में पलटी नाव, दो ग्रामीण लापता, तलाश जारीजारी -भीरा थाना क्षेत्र के बेलहा सिकटिया गांव के पास हुआ हादसा -नाव पर सवार होकर नौ लोग गए थे नदी क

Lakhimpur Khiri News: शारदा नदी में पलटी नाव, दो ग्रामीण लापता

Lakhimpur Khiri News: उफनाई शारदा नदी को नाव से पार कर रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। लहरों के सामने नाव पलट गई और नाव पर सवार नौ लोग डूबने लगे। इनमें से सात लोग तो किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन दो लोग अभी भी लापता हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस, प्रशासन की टीम तलाश शुरू कर दी है। गोला तहसील का बेलहा सिकटिहा और कई अन्य गांव शारदा नदी के किनारे बसे हैं। इन दिनों शारदा उफान पर हैं। बताया जाता है कि नदी के उस पार गौढ़िया हैं, जहां पशु पालन का काम होता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग गुरुवार दोपहर नाव पर सवार होकर दूसरे छोर की ओर जा रहे थे।

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नाव पर नौ लोग सवार थे। ये लोग गंगाबेहड़, करसौर के निवासी थे। बेलहा सिकटिहा के पास नाव पहुंची तो लहरों के सामने टिक नहीं पाई और पलट गई। तहसीलदार गोला अरुण कुमार सोनकर ने बताया कि नाव पर सवार सात लोग तो तैरकर निकल आए, लेकिन दो लोग अभी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है। मौके पर तहसील प्रशासन के अलावा भीरा, फूलबेहड़, बिजुआ की मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है।

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