Lakhimpur Khiri News: चौथे दिन भी नही मिला शारदा नदी में लापता युवक

Lakhimpur Khiri News: शारदा नदी में नाव पलटने के हादसे से लापता हुए दो युवकों में से एक युवक का शव तो शनिवार को बरामद हो गया था। दूसरे युवक का शव रविवार को भी बरामद नहीं हो सका। उधर पोस्टमार्टम के बाद बंधे पर बने सोनू के घर पर जब शव पहुंचा तो उसे देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। सोनू के शव का शारदा नदी के किनारे अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। गुरुवार के दिन शारदा नदी में नाव पलटने का एक हादसा हुआ था। इस हादसे में नाव पर सवार 9 लोगों में से 7 लोग तो तैरकर बाहर आ गए थे।

लेकिन दो लोग सोनू और कल्लू तेज धार में फंसकर लापता हो गए थे। लापता युवकों को लेकर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम लगातार चार दिन से शारदा नदी में करसौर से लेकर शारदा बैराज तक मोटरबोट के सहारे उफनाती लहरों में लापता युवकों की खोज में मानो खाक छान रही है। घटना के तीसरे दिन शनिवार को भी 11 वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने सुबह से सर्च अभियान शुरू किया था। देर शाम टीम को ग्रंट नंबर 12 के पास से बहता हुआ एक शव बरामद हुआ जिसकी शिनाख्त सोनू यादव पुत्र विजेंद्र चकपुरवा करसौर के रूप में हुई है। रविवार को सोनू का शव पोस्टमार्टम के बाद जब बंधे पर झोपड़ीनुमा घर पर पहुंचा तो परिवार में चीख पुकार मच गई है। कहीं सोनू की बहन बेहोश हो रही थी तो कहीं भाई बेसुध होकर जमीन पर गिर रहे थे। बड़े ही गमजदा माहौल में शारदा नदी के किनारे सोनू का अंतिम संस्कार किया गया तो वहीं कल्लू के परिवार में अभी भी मातम छाया हुआ है। कल्लू के बूढ़े पिता रहूफ अभी भी बदहवास हालत में है तो वहीं पत्नी बार बार बेहोश हो रही है। घर का चूल्हा भी पिछले चार दिन से ठंडा पड़ा है। मां चार दिन से प्रतिदिन एनडीआरएफ के सर्च अभियान शुरू होने के साथ तपती धूप में घाट के किनारे बैठकर नदी की तरफ देखकर अपने लाल का इंतज़ार कर रही थी। रविवार की दोपहर एनडीआरफ के सर्च अभियान समाप्त होने के साथ वह भी खत्म हो गया है।