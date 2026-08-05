Lakhimpur Khiri News: सदर चौराहे पर यातायात व्यवस्था ध्वस्त, घंटों जाम रहा चौराहा

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ में मंगलवार दोपहर सदर चौराहे पर भीषण जाम लग गया। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि यातायात पुलिस की लापरवाही ने स्थिति को और खराब किया। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से बेहतर व्यवस्थाओं की मांग की, विशेषकर सावन मेले के दौरान।

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। मंगलवार दोपहर शहर का सबसे व्यस्त सदर चौराहा भीषण जाम की चपेट में आ गया। देखते ही देखते चौराहे के चारों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। दोपहिया चारपहिया ई रिक्शा, बाइकें और पैदल राहगीर घंटों तक जाम में फंसे रहे। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को कुछ सौ मीटर की दूरी तय करने में भी काफी समय लग गया। फुहार के बीच जाम में फंसे लोग भीग गए।

जाम की वजह प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि जाम की सबसे बड़ी वजह यातायात पुलिस की लापरवाही रही। लोगों के अनुसार जिस समय सदर चौराहे पर यातायात नियंत्रण की सबसे अधिक आवश्यकता थी उस समय ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी चौराहे से हटकर एक होटल में बैठकर मोबाइल चलाने में व्यस्त रहे। नतीजा यह हुआ कि चौराहे पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता गया और कुछ ही देर में पूरा क्षेत्र जाम की गिरफ्त में आ गया। जाम का असर सदर चौराहे से जुड़े प्रमुख मार्गों पर भी दिखाई दिया।

मुख्य रोडें प्रभावित बाक्स

सभी मुख्य रोडें जाम से जूझीं

-लखीमपुर रोड, मोहम्मदी रोड, अलीगंज रोड और खुटार रोड की ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। वाहनों और आम लोगों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा। सड़क पार करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया। स्थिति लगातार बिगड़ती देख कोतवाली पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत करते हुए वाहनों को व्यवस्थित कराया। काफी देर तक एक एक वाहन को निकलवाकर यातायात सामान्य करने का प्रयास किया गया। लंबे प्रयास के बाद कहीं जाकर जाम खुल सका और लोगों ने राहत की सांस ली।

यातायात योजना की स्थिति कागजों तक सीमित है शहर का ट्रैफिक प्लान

स्थानीय व्यापारियों और शहरवासियों का कहना है कि सावन मेले के दौरान शहर में श्रद्धालुओं और वाहनों का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे समय पर यदि यातायात पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएगी तो शहर में रोजाना ऐसे हालात बनना तय हैं। लोगों का कहना है कि यातायात व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि व्यस्त चौराहों पर पुलिस की सक्रिय मौजूदगी भी दिखाई देनी चाहिए। शहरवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार कर्मियों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए और सावन मेले के दौरान प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त यातायात पुलिस तैनात की जाए ताकि आम जनता व्यापारी और श्रद्धालुओं को जाम जैसी समस्या का सामना न करना पड़े।