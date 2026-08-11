Lakhimpur Khiri News: बैरीकेडिंग पर फूटा गुस्सा, धरने पर बैठे वार्ड वासी
Lakhimpur Khiri News: गोला में बैरीकेडिंग की वजह से घरों में कैद हुए लोग के लिए की गई पुलिस की बेरीकेडिंग से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। सावन के दूसरे सोमवार को छोटी काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई पुलिस की बेरीकेडिंग से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर मुख्य मार्ग के साथ साथ गलियों में भी बल्लियां बांधकर रास्ते बंद कर दिए गए जिससे लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच सके। दुकानों तक ग्राहकों के नहीं पहुंचने से व्यापारियों में भी नाराजगी रही। व्यवस्थाओं से नाराज तीर्थ मोहल्ले के लोगों ने बार्ड के सभासद राजेश अवस्थी की अगुवाई में धरना शुरू कर दिया। रविवार देर रात चल रहे धरने की सूचना मिलते ही एसडीएम युगांतर त्रिपाठी, सीओ महेश शर्मा और पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने धरना दे रहे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और काफी देर तक समझाने बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर गलियों तक रास्ते बंद कर दिए जाने से उन्हें अपने घरों और प्रतिष्ठानों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। वहीं दुकानदारों का कहना था कि रास्ते बंद होने से ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे सावन मेले के दौरान कारोबार प्रभावित हो रहा है। पालिका अध्यक्ष ने लोगों को आश्वासन दिया कि मोहल्ला तीर्थ के निवासियों और दुकानदारों के लिए पास जारी किए जाएंगे जिससे उन्हें आवागमन में परेशानी न हो। इसके बाद लोगों ने धरना समाप्त कर दिया.
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ईओ तक को रोक दिया पुलिस वालों ने
-रविवार शाम शिवम चौराहे पर मंदिर परिसर में प्रवेश को लेकर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस-प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक की स्थिति बनी। बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए बाहर से ड्यूटी पर आई पुलिस ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश मिश्रा को मंदिर परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। इसको लेकर मौके पर काफी देर तक गहमागहमी बनी रही।
मोहम्मदी रोड पर दुपहिया वाहन भी रोके
-सावन मेले के चलते यातायात व्यवस्था के नाम पर मोहम्मदी रोड स्थित पटेल चौराहे पर बैरियर लगाकर दुपहिया वाहनों को भी रोक दिया गया। इससे स्थानीय लोगों और जरूरी काम से आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले जहां भारी वाहनों पर रोक और मार्ग परिवर्तन तक व्यवस्था सीमित थी वहीं अब दुपहिया वाहनों को भी रोके जाने से लोगों में नाराजगी दिखाई दी। बढ़ती भीड़ और सोमवार को होने वाले जलाभिषेक को देखते हुए प्रशासन ने रविवार शाम से ही शहर के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था कड़ी कर दी थी। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार सक्रिय रहे.
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