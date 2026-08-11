Lakhimpur Khiri News: गोला से लौट रहे कांवड़ियों की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी,15 घायल

Lakhimpur Khiri News: एनएच 730 पर बाइक को बचाने में हुआ हादसा कांवड़िए की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर फोटो --15--फरधान सीएचसी पर घायल कांवड़ियों का हुआ इलाज फोटो --16--घा

Lakhimpur Khiri News: रजागंज/फरधान। नेशनल हाईवे 730 पर गोला कोतवाली क्षेत्र के करनपुर गांव के निकट सोमवार सुबह कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर से जुड़ी दोनों ट्रॉलियों में सवार 15 कांवड़िये घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी फरधान पहुंचाया गया। इनमें एक कांवड़िए की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही फरधान थाना प्रभारी निरीक्षक निराला तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही घटना की जानकारी जुटाई।

घायलों का उपचार सीएचसी फरधान के अधीक्षक डॉ. अमित बाजपेई ने चिकित्सकीय टीम के साथ घायलों का परीक्षण कर उपचार कराया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमित बाजपेई ने बताया कि हादसे में घायल होकर आए सभी कांवड़ियों का तत्काल परीक्षण कर उपचार किया गया। घायलों में मनीष पुत्र गुड्डू, कन्हैयालाल पुत्र रामू, अमित कुमार पुत्र श्रवण कुमार, आसाराम पुत्र नंदकिशोर , उत्तम पुत्र तेजपाल, रमेश पुत्र मुन्नालाल, कमलेश पुत्र शत्रुघ्न , अरविंद पुत्र मोहनलाल, विमल पुत्र मोहनलाल, शिवकुमार पुत्र मोहनलाल , शिव प्रताप, शिव बालक राम पुत्र गंगाराम और सूरज पुत्र रमेश शामिल हैं। सभी कांवड़िए गांव अमरनगर, थाना तंबौर, जनपद सीतापुर के निवासी बताए गए हैं। बताया गया कि सभी कांवड़िये शनिवार को घर से कांवड़ यात्रा के लिए निकले थे। शारदा नदी से कांवड़ भरने के बाद पैदल यात्रा करते हुए सोमवार सुबह छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ पहुंचे और शिवलिंग का अभिषेक किया। इसके बाद साथ आई ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर वापस घर लौट रहे थे।

मानवता की मिसाल बाक्स गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने दिखाई मानवता -प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार श्वेता दूध डेयरी के सामने गोला की ओर से आ रही बाइक को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर चालक ने नियंत्रण खो दिया। इससे ट्रैक्टर से जुड़ी दोनों ट्रॉलियां पलट गईं। हादसे के बाद श्वेता दूध डेयरी पर कार्यरत कर्मचारियों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए तत्काल मदद की। कर्मचारियों ने अपने हाथों से ट्रॉलियों को सीधा किया और घायलों को बाहर निकालने में सहयोग किया। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी फरधान भेजा गया। सूचना मिलते ही गोला पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर पलटी ट्रॉलियों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया।

पालिकाध्यक्ष की तत्परता बाक्स सड़क पर घायल कांवड़िए को पालिकाध्यक्ष ने पहुंचाया अस्पताल गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। नगर के विकास चौराहे के पास सोमवार को सड़क हादसे में एक शिवभक्त कांवड़िया घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल कांवड़िए की स्थिति देखी और बिना देर किए अपनी कार से उसे अस्पताल पहुंचाया। पालिकाध्यक्ष ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से संपर्क किया और घायल कांवड़िए का समुचित उपचार सुनिश्चित कराया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पालिकाध्यक्ष की तत्परता की सराहना की। सावन मेले के दौरान शिवभक्तों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन द्वारा भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है।