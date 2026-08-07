Lakhimpur Khiri News: सांड को बाघ ने बनाया निवाला, दहशत

Lakhimpur Khiri News: महेशपुर, सवांददाता। मोहम्मदी (महेशपुर) रेंज के महेशपुर गांव मे आबादी से सटे गलियारे में बैठे सांड को बाघ ने निवाला बना डाला। घटना की सूचना मिलते ही गांव वाले और वन टीम मौके पर पहुंच गईं। वन टीम ने बाघ होने की पुष्टि करते हुए लोगो से सतर्क रहने की अपील की है। गांव मे बाघ की मौजूदगी से गांव वाले दहशत में है।यह घटना शुक्रवार की सुबह की है। महेशपुर गांव में बाघ मित्र नवनीत कुमार के घर से सटा गलियारा है। इसी गलियारे पर आबादी से पचास मीटर की दूरी पर एक सांड अक्सर बैठा रहता था। शुक्रवार की सबेरे बाघ ने गलियारे पर बैठे सांड को निवाला बना डाला और रामदीनपुर निवासी राकेश कोटेदार के गन्ने के खेत मे खींच ले गया।