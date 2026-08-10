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Lakhimpur Khiri News: खेत से काटे सागौन के पेड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: रमियाबेहड़। वाली धौरहरा क्षेत्र की कफारा चौकी अंतर्गत तेजनपुरवा गांव में शनिवार की देर रात चोरों ने किसान के खेत में लगे बेशकीमती सागौन के पेड़ों को न

Lakhimpur Khiri News: खेत से काटे सागौन के पेड़

Lakhimpur Khiri News: रमियाबेहड़। कोतवाली धौरहरा क्षेत्र की कफारा चौकी अंतर्गत तेजनपुरवा गांव में शनिवार की देर रात चोरों ने किसान के खेत में लगे बेशकीमती सागौन के पेड़ों को निशाना बना लिया। चोर रात करीब दो बजे खेत में पेड़ काट रहे थे। इसी दौरान खेत की रखवाली कर रहे किसान की नजर उन पर पड़ गई। किसान को अपनी ओर आता देख चोर मौके से भागने में सफल रहे। तेजनपुरवा गांव निवासी रामलखन के खेत में सागौन के पेड़ लगे हुए हैं। देर रात कुछ लोग चोरी-छिपे खेत में घुसकर सागौन के पेड़ काट रहे थे। आहट होने पर खेत की रखवाली कर रहे किसान को मामले की जानकारी हुई।

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किसान के मौके पर पहुंचने पर चोर भाग निकले। मौके से कटी हुई सागौन की लकड़ी बरामद हुई। घटना की सूचना मिलने पर कफारा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और बरामद लकड़ी को कब्जे में लेकर खेत मालिक के सुपुर्द कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक पेड़ काटने वाले चोर आसपास के गांव के बताए जा रहे हैं।

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