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Lakhimpur Khiri News: मुर्गा फार्म की जाली काटकर हजारों की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ के ग्राम कोटवारा में चोरों ने मुर्गा फार्म की जाली काटते हुए वहां रखी दो बैटरियां चुरा लीं। यह फार्म नकसब अली का है। घटना की जानकारी मिलने पर फार्म संचालक ने पुलिस को सूचना दी, जिसने छानबीन शुरू कर दी है।

Lakhimpur Khiri News: मुर्गा फार्म की जाली काटकर हजारों की चोरी

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कोटवारा में चोरों ने एक मुर्गा फार्म की जाली काटकर वहां रखी दो बैटरियां पार कर दीं। फार्म गोला के मोहल्ला पश्चिमी दीक्षिताना निवासी नकसब अली का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि चोर फार्म की जाली काटकर अंदर दाखिल हुए और वहां रखी दो बैटरियां चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी होने पर फार्म संचालक ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

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