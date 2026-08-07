Lakhimpur Khiri News: दो गांव में धावा बोलकर चार पशु चोरी
Lakhimpur Khiri News: मोहम्मदी क्षेत्र के गांव में अज्ञात चोरों द्वारा दो गांवों के चार कीमती दुधारू पशु चोरी कर लिए गए। चोरी की यह घटना पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठाती है। पीड़ित किसानों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और क्षेत्र में दहशत फैल गई है।
Lakhimpur Khiri News: मोहम्मदी /पालचक। मोहम्मदी क्षेत्र के गांव में अज्ञात चोरों द्वारा दो गांवों में किसानों के चार कीमती दुधारू पशु चोरी कर लेने का मामला सामने आया है। घटना ने पुलिस की सक्रियता की पोल खोल दी है। पीड़ितों ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार की रात गांव बेला परछिया में अज्ञात चोरों ने बारिश के दौरान मौका पाकर पशु बाडे का ताला तोड़कर इकरार अली की दो कीमती भैंस चोरी कर ले गी। सुबह उठते समय ताला टूटा देखकर पशु ना मिलने पर सन्न रह गए जिनकी कीमत लगभग दो लाख से अधिक बताई गई है।
वहीं चोरों ने बिजौली साहसपुर गांव में घुसकर सोवरन यादव कि कमरे में बंधी दो भैंसों को ताला तोड़कर चोरी कर ले गए हैं। दो गांव में एक साथ चोरी होने की घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। शुक्रवार को सुबह पीड़ितों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।
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