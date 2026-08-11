Lakhimpur Khiri News: शहर में आज निकलेगी तिरंगा यात्रा, प्रशासन ने पूरी की तैयारी
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। शहर में मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री और बच्चे शामिल होंगे।
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। शहर में मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री और बच्चे शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रा की शुरुआत कलक्ट्रेट से सुबह आठ बजे से होगी। शहर के प्रमुख मार्गाों से यात्रा निकलने के बाद विलोबी मैदान में पहुंचेगी। यहां देशभक्ति के कार्यक्रमों के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। सीडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि तिरंगा यात्रा मंगलवार को सुबह आठ बजे से कलक्ट्रेट परिसर से निकाली जाएगी। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों से समय से पहले कलक्ट्रेट पहुंचने को कहा गया है। बताते चलें कि तिरंगा यात्रा में बच्चों के साथ ही एनसीसी कैडेट भी शामिल होंगे।
तिरंगा यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रा शहर के प्रमुख रास्तों से होते हुए निकाली जाएगी। तैयारियों की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पंचायत राज विभाग को दी गई है।
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