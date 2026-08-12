Lakhimpur Khiri News: 2.50 लाख का माल लेकर चंपत हुए ठग
Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज थाना क्षेत्र के सेमरा घाट गांव में पूजा-पाठ के बहाने ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगों ने उषा देवी को घर में गड़ी माया निकालने का झांसा
Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज थाना क्षेत्र के सेमरा घाट गांव में पूजा-पाठ के बहाने ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगों ने उषा देवी को घर में गड़ी माया निकालने का झांसा देकर करीब 50 हजार रुपये नकद और दो लाख रुपये कीमत के जेवरात अपने कब्जे में कर लिए और फरार हो गए। बताया गया कि ठगों ने पूजा के दौरान नकदी और जेवर रखने को कहा। रात में पूजा शुरू होने के बाद उन्होंने उषा देवी से कहा कि उनके जागते रहने से माया बाहर नहीं आएगी, इसलिए वह सो जाएं। परिवार के सोते ही ठग नकदी व जेवर लेकर फरार हो गए।
आरोपियों के हरदोई जिले के पिहानी थाना क्षेत्र के निवासी होने की बात सामने आ रही है। पीड़िता कार्रवाई के लिए मैगलगंज थाने के चक्कर लगा रही है।
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