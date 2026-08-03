Lakhimpur Khiri News: क्षेत्र पंचायत में बढ़ा डीपीआरओ का कद, अब निरीक्षण समीक्षा करेंगे

Lakhimpur Khiri News: क्षेत्र पंचायतों के बजट खर्च और कामकाज की निगरानी अब जिला पंचायत राज अधिकारी भी करेंगे। क्षेत्र पंचायतों में अब डीपीआरओ का कद बढ़ गया है। अब निरीक्षण और समीक्षा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायतों का बजट खर्च न होने विकास कार्यों में लापरवाही पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन अतुल कुमार ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत क्षेत्र पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्यों और बजट के इस्तेमाल में ढिलाई बरती जा रही है।

इस पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। पंचायती राज विभाग द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के तहत भेजे जा रहे करोड़ों रुपये का नियमानुसार खर्च और उपभोग न होने की शिकायतों को शासन ने गंभीरता से लिया है। प्रमुख सचिव ने सभी मंडलायुक्तों और डीएम को कड़े निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार क्षेत्र पंचायतों में केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि के पारदर्शी व शत-प्रतिशत उपभोग को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। अब बीडीओ के नियंत्रण में एडीओ पंचायत क्षेत्र पंचायत के सभी नियामक कार्यों का संपादन करेंगे और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी को क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं, बजट खर्च और अभिलेखों की जांच का पूरा अधिकार दिया गया है। निरीक्षण के दौरान मांगे जाने वाले सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बीडीओ की होगी। शासन ने साफ किया है कि वर्ष 2009 के शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। जिससे ग्रामीण विकास कार्यों में गति आए और सरकारी धन के दुरुपयोग पर लगाम लग सके।