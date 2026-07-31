Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: दुकान खाली कराने पहुंची संयुक्त टीम, हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर, संवाददाता।के अनुपालन में दुकान को कब्जामुक्त कराने पहुंची। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों की तैनात

Lakhimpur Khiri News: दुकान खाली कराने पहुंची संयुक्त टीम, हंगामा

Lakhimpur Khiri News: शहर के मोहल्ला संकटा देवी स्थित बक्सा मार्केट में गुरुवार को तहसील प्रशासन और नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में दुकान को कब्जामुक्त कराने पहुंची। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जिससे क्षेत्र में हलचल रही और लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। संयुक्त टीम के पहुंचते ही कब्जाधारक परिवार की महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए सामान हटाने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी। अधिकारियों ने उन्हें नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी और शांति बनाए रखने की अपील की।

कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार अश्वनी कुमार, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार, निरीक्षक मुरारी लाल, कर अधीक्षक शैली गुप्ता सहित तहसील और नगर पालिका के कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। नगर पालिका के वाहन और आवश्यक संसाधन भी मौके पर लगाए गए थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news High Court Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।