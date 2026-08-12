Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा पुल से नहर में कूद गई युवती, लापता

Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा पुल से मंगलवार दोपहर एक युवती शारदा नहर में कूद गई। युवती को डूबता देख वहां पर मौजूद एक बस ड्राइवर बचाने के लिए नहर में कूद गया। युवती पानी के तेज बहाव के चलते कुछ ही देर में डूबकर गहरे पानी में लापता हो गई। इस दौरान बचाने उतरा ड्राइवर भी गहरे पानी में डूबने लगा। नहर किनारे मौजूद दो युवक भी नहर में उतर गए और ड्राइवर को बाहर निकाला। घटना के समय दो घड़ियाल भी नहर में घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने ड्राइवर को इलाज के लिए सीएचसी भेजा है। युवती की तलाश जारी है। निघासन के परागी पुरवा निवासी विद्यासागर की 18 वर्षीय पुत्री चांदनी जो मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है, ढखेरवा पुल से शारदा नहर में कूद गई।

युवती को नहर में डूबता देख मेरठ निवासी बस ड्राइवर जीशान बचाने के लिए नहर में कूद गया। जीशान ने युवती को बचाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। कुछ देर पानी में गोते खाने के बाद युवती गहरे पानी में डूब गई। उधर जीशान की भी हालत खराब हो गई और वह भी डूबने लगा। जीशान को डूबता देख नहर किनारे खड़े सुजानपुर निवासी दिनेश और लखहा निवासी मुकद्दम नहर में उतरे और जीशान को नहर से बाहर निकाला। घटना के समय नहर में अचानक दो घड़ियाल दिखाई देने से मौके पर मौजूद लोग घबरा गए। सूचना पाकर पढुआ एसओ मोहित पुण्डीर, ढखेरवा चौकी इंचार्ज अजय कुमार सिंह आदि मौके पर पहुंच गए। एसओ ने अपनी गाड़ी से ड्राइवर जीशान को सीएचसी रमियाबेहड़ पहुंचाया। इलाज के बाद ड्राइवर की हालत ठीक बताई जा रही है। नहर में डूबी युवती के भाई विक्रम उर्फ छोटू ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन चांदनी पिछले काफी दिनों से मानसिक रूप से बीमार रहती थी जिस वजह से नहर में कूद कर आत्महत्या कर ली है। एसओ ने बताया कि ड्राइवर खतरे से बाहर है, युवती की तलाश कराई जा रही है।