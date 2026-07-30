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Lakhimpur Khiri News: गुरुकुल एकेडमी में वरिष्ठ शिक्षकों का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां में गुरुकुल एकेडमी में विशेष सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान वरिष्ठ शिक्षकों यूपी मिश्रा और मंडल को अंगवस्त्र और सुंदरकांड की पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया। विद्यालय ने अपने गुरुओं को सम्मानित करते हुए उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

Lakhimpur Khiri News: गुरुकुल एकेडमी में वरिष्ठ शिक्षकों का हुआ सम्मान

Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां। ​नगर के गुरुकुल एकेडमी में श्रद्धा, सम्मान एवं कृतज्ञता के साथ विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों यूपी मिश्रा व मंडल को अंगवस्त्र एवं सुंदरकांड की पवित्र पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया। ​कार्यक्रम में विद्यालय परिवार ने अपने गुरुओं के प्रति सम्मान एवं आभार व्यक्त करते हुए उनके दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक मुकेश अग्रवाल व अध्यक्ष वीरेन्द्र शुक्ला ने कहा कि गुरु समाज के निर्माण के वास्तविक शिल्पकार होते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव होता है।

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