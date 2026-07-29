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Lakhimpur Khiri News: गुरु पूर्णिमा पर शिक्षा के साथ संस्कारों की हुई बात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: गुरु पूर्णिमा पर शिक्षा के साथ संस्कारों की हुई बात

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। उन्नकिसेस कृषि संस्थान लक्ष्मी नगर कॉलोनी में शिक्षक महासंघ की ओर से गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू और विशिष्ट अतिथि एमएलसी अवनीश कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह नगर संघ चालक कौशल मिश्रा ने की जबकि संचालन महासंघ के प्रांतीय संयोजक विनीत भदौरिया ने किया।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों एवं शिक्षकों ने 20 दीप प्रज्ज्वलित कर महर्षि वेदव्यास और भगवान भोलेनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने शिक्षा व्यवस्था में घटते संस्कारों पर चिंता जताते हुए गुरुजनों के सम्मान के लिए समाज से आगे आने का आह्वान किया।

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वहीं एमएलसी अवनीश कुमार सिंह ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक मतदाता बनाने की अपील की। समारोह के दौरान शिक्षक महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए महासंघ के नए प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में विनीत भदौरिया के नाम की घोषणा की। घोषणा का उपस्थित शिक्षकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम को प्रांतीय महामंत्री डॉ. पीयूष शुक्ला, प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक मंत्री अरुण वर्मा और विनोद भदौरिया ने भी संबोधित किया। समारोह में महासंघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष विनोद गौतम सहित राहुल निरंकारी, ललित मोहन मिश्रा, ध्रुव मिश्रा, संदीप कुमार, संजय तिवारी, राजेश अग्निहोत्री, लवकुश अवस्थी, राहुल भारती आदि मौजूद थे।

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