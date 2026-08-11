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Lakhimpur Khiri News: खेत में दो संदिग्ध लोगों की मौजूदगी से मची अफरा-तफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: पचपेड़ा गांव के खेत में पुलिसवालों के साथ ग्रामीणों ने संदिग्धों की तलाश की।खुद को छुड़ाकर थोड़ी दूर पर खड़े अपने साथी संग भाग गया। यह खबर फैलने पर ग्रामी

Lakhimpur Khiri News: खेत में दो संदिग्ध लोगों की मौजूदगी से मची अफरा-तफरी

Lakhimpur Khiri News: बम्हनपुर। सोमवार दोपहर पचपेड़ा गांव के दक्षिण गन्ने के एक खेत में ग्रामीणों ने कुछ अज्ञात संदिग्ध लोग देखे। एक संदिग्ध व्यक्ति को एक ग्रामीण ने पकड़ लिया। हालांकि वह खुद को छुड़ाकर थोड़ी दूर पर खड़े अपने साथी संग भाग गया। यह खबर फैलने पर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। काफी तादाद में ग्रामीण खेत के पास जा पहुंचे। सूचना पाकर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों के साथ खेत में घुसकर संदिग्धों की तलाश की लेकिन वहां कोई नहीं मिला। मझगईं थाने के धर्मापुर के पचपेड़ा गांव का राजेश सोमवार दोपहर करीब बारह बजे खेत की तरफ गया था। उन्हें गन्ने के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति छिपा बैठा दिखाई दिया।

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राजेश ने हिम्मत दिखाते हुए उसे वहीं दबोच लिया और मदद के लिए अपने भाई को आवाज देने लगा। हालांकि राजेश के भाई के पहुंचने के पहले ही संदिग्ध उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाकर भाग गया। खेत के बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा उसका दूसरा साथी भी भाग निकला। इसकी खबर मिलते ही ग्रामीणों का झुंड वहां पहुंच गया।सूचना पर थाने से सिपाही धर्मराज अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे। पुलिसवालों ने ग्रामीणों के सहयोग से गन्ने के खेतों में सर्च आपरेशन चलाया। काफी देर खेतों के भीतर खोजबीन के बावजूद संदिग्धों का कोई सुराग नहीं लगा। 24 जुलाई की रात बेखौफ चोरों ने पचपेड़ा गांव के दो घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना का पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर सकी है। ऐसे में दिनदहाड़े गन्ने के खेतों में संदिग्धों के दिखने से ग्रामीण डर रहे हैं। वे इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

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