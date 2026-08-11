Lakhimpur Khiri News: ईसानगर में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव

Lakhimpur Khiri News: ईसानगर में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव
Lakhimpur Khiri News: खमरिया। गर थाना क्षेत्र के टपरी हसनापुर गांव में संदिग्ध हालत में युवक का पेड़ से लटकता शव बरामद हुआ। जिसको लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं। थाना
Lakhimpur Khiri News: खमरिया। ईसानगर थाना क्षेत्र के टपरी हसनापुर गांव में संदिग्ध हालत में युवक का पेड़ से लटकता शव बरामद हुआ। जिसको लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं। थाना क्षेत्र के टपरी हसनापुर निवासी 30 वर्षीय नेकराम पुत्र मुरली का शव ग्रामीणों ने पेड़ से लटकता देखा। गांव के पास ही सेमल के पेड़ में घास बांधने वाली पल्ली से शव लटका देख ग्रामीणों ने गांव में सूचना दी। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
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