Lakhimpur Khiri News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत
Lakhimpur Khiri News: सिकटिहा गांव में एक युवक सुरेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार ने उसे अचेत अवस्था में पाया। उसकी बेटी स्कूल से लौटते समय इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। हाल ही में सुरेश का भाई लखनऊ से नहीं लौटा, जिससे पंचनामा नहीं भरा जा सका।
Lakhimpur Khiri News: थाना क्षेत्र के सिकटिहा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गयी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के सिकटिहा गांव निवासी सुरेश (45) पुत्र जगदंबा प्रसाद को अचेत अवस्था में पड़ा देख परिजनों ने पास जाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि सुरेश का भाई लखनऊ मेडिकल कॉलेज में गार्ड की नौकरी करता है। जबकि पत्नी रेखा देवी शहर में रहती है। सुरेश अपनी 16 वर्षीय बेटी ख़ुशी के साथ गांव में रहता था। मंगलवार सुबह बेटी स्कूल चली गयी। जब बेटी स्कूल से दोपहर वापस घर आयी तो पिता सुरेश को घर के आंगन में अचेत अवस्था मे पड़ा देख परिजनों को बताया।
परिजनों ने मौके पर जाकर देखा तो सुरेश की मौत हो चुकी थी। बेटी ने मां को फोन कर पिता की मौत की जानकारी दी। माँ ने यूपी 112 और चौकी सुंदरवल पुलिस को सूचना दी।सूचना पर फूलबेहड़ प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह व सुंदरवल चौकी प्रभारी राजन कुमार फ़ोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों से पूछताछ कर जांच पड़ताल की है वहीं भाई लखनऊ से वापस घर नहीं पंहुचा था जिसकी वजह से खबर लिखे जाने तक पंचनामा नही भरा जा सका था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।