Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: नवविवाहिता का संदिग्ध हालत में मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज, संवाददाता। गलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खरेहना में शुक्रवार को 22 वर्षीय नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी के फंदे

Lakhimpur Khiri News: नवविवाहिता का संदिग्ध हालत में मिला शव

Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खरेहना में शुक्रवार को 22 वर्षीय नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही मैगलगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मृतका के पिता ने ससुरालजनों पर हत्या किये जाने का आरोप लगाया है। खरेहना गांव निवासी विजय कुमार की पत्नी सिंकी देवी (22) का शव शुक्रवार सुबह संदिग्ध अवस्था में कमरे के अन्दर फांसी से लटकता हुआ बरामद हुआ। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना देते हुए शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया।

सूचना पाकर बेटी की ससुराल पहुंचे। पिता ने ससुरालजनों पर बेटी की हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर दोनों पक्षों के लोग मौके पर एकत्र हो गए, जिससे गांव में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Crime News Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।