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Lakhimpur Khiri News: सावन का पहला सोमवार आज, रूट प्लान देखकर निकलें घर से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: - छोटी काशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे-चप्पे पर रहेगी प्रशासन की नजर न होगा । -मन्दिर परिसर के आस-पास के मुख्य मार्गों पर तक ई- रिक्शा प्रतिबं

Lakhimpur Khiri News: सावन का पहला सोमवार आज, रूट प्लान देखकर निकलें घर से

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। सावन का पहला सोमवार आज है। जिसे लेकर छोटी काशी में प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड़ पर है । श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नगर और मंदिर क्षेत्र में जगह जगह स्थायी बैरियर मोबाइल बैरियर और जिगजैग बैरियर लगाए गए हैं। प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने अपील की है कि लोग रूट प्लान देखकर ही घर से निकलें। अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं जबकि कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम ढंग से बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक कराने के लिए पुलिस एवं प्रशासन की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर रहेंगी। रविवार से ही पवित्र कांवड़ लेकर शिवभक्तों के जत्थे छोटी काशी पहुंचने शुरू हो गए हैं। सोमवार तड़के से जलाभिषेक का क्रम तेज होने की संभावना है। इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि सावन का पहला सोमवार शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न हो सके。

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रोडवेज से संचालित होती रहीं बसें

रविवार और सोमवार को रोडवेज बसों का संचालन मोहम्मदी रोड स्थित अग्रवाल राइस मिल परिसर से कराए जाने की योजना है लेकिन यह व्यवस्था रविवार को धरातल पर लागू नहीं हो सकी। रोडवेज की बसें पहले की तरह मरघट रोड मार्ग से ही आती जाती रहीं जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।

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पुलिस तैनाती के बावजूद शहर में घुसे दोपहिया वाहन

नगर के प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन शहर के अंदर प्रवेश करते रहे। भीड़ के बीच वाहनों की आवाजाही से कई स्थानों पर अव्यवस्था की स्थिति बनी रही।

प्रतिबंध के बाद भी दौड़ते रहे ई-रिक्शा

प्रशासन की ओर से शनिवार से ही ई रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया था लेकिन रविवार को शहर के अंदर बड़ी संख्या में ई रिक्शा चलते दिखाई दिए। प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से ई रिक्शा संचालित होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित रही और श्रद्धालुओं की आवाजाही में भी दिक्कतें हुईं।

यह है डायवर्जन

-भारी वाहन जो अलीगंज से गोला की ओर आ रहे हैं, अलीगंज से सीधा लखीमपुर की ओर आयेंगे।

-गोला कस्बे से दूर अस्थायी बस अड्डा मोहम्मदी बाईपास स्थित अग्रवाल राइस मिल में बनाया गया है। जहां से रविवार व सोमवार को रोडवेज बसों का संचालन होगा ।

-मन्दिर परिसर के आस-पास के मुख्य मार्गों पर तक ई- रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे । प्रत्येक सोमवार को गोला नगर में ई- रिक्शा का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

-धौरहरा, सिंसैया, खमरिया, खीरी व ओयल, बेहजम की तरफ से आने वाले कांवड़ यात्रियों के समूह लखीमपुर शहर के अन्दर न प्रवेश कर सीधे हाइवे से गोला की तरफ प्रस्थान करेंगे ।

-निघासन, पलिया, भीरा, ढ़खेरवा व महेवागंज की तरफ से आने वाले कांवड़ यात्रियों के समूह लखीमपुर शहर के अन्दर न प्रवेश कर सीधे सेंधरी बाईपास होते हुए गोला की तरफ प्रस्थान करेंगे ।

-ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए चिन्हित स्थानों पर जिग-जैग बैरियर लगाये जायेंगे ।

-कांवड़ यात्रा के रूट पर किसी भी प्रकार के भण्डारे का आयोजन रोड के बांई तरफ ही किया जायेगा ।

FAQ

सावन के पहले सोमवार को गोला गोकर्णनाथ में क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं?
सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, स्थायी बैरियर, मोबाइल बैरियर, और जिगजैग बैरियर लगाए गए हैं, साथ ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
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