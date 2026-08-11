Lakhimpur Khiri News: कांवड़ियों के जत्थे पर फेंके पत्थर, एक जख्मी
Lakhimpur Khiri News: रविवार देर रात खीरी थाना क्षेत्र के गांव की घटनाटना -पुलिस का दावा मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक की करतूत फोटो--17--घायल के सिर पर पट्टी बांधती पुलिस
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। खीरी थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात कांवड़ियों के जत्थे पर पत्थर फेंके गए। पथराव से एक कांवड़िये के सिर पर लगा और उसे चोट आई। बाकी जत्थे में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायल के सिर पर पट्टी बंधी गई। पुलिस ने करीब आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लिया। लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि पत्थर एक विक्षिप्त युवक ने फेंक दिया था। पुलिस ने हिरासत में लिए गए युवकों को छोड़ दिया है। सावन के दूसरे सोमवार पर कांवड़ियों का एक जत्था जलाभिषेक करने लिलौटीनाथ मंदिर जा रहा था।
जत्था जब खीरी थाना क्षेत्र के जुलाहनपुरवा के पास पहुंचा, तभी उसके ऊपर किसी ने पत्थर चला दिए। एक पत्थर राजापुर निवासी विकास नाम के कांवड़िये से सिर में लगा, जिसमें उसको चोट आई। उधर सूचना पाकर सीओ सिटी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। गांव से करीब आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लिया गया। घायल कांवड़िये को पट्टी बांधी गई और जत्थे को आगे के किए रवाना कर दिया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की। जांच में आया कि एक विक्षिप्त युवक ने पत्थर फेंक दिया था। इसके बाद हिरासत में लिए गए युवकों को छोड़ दिया गया। एएसपी पूर्वी पवन गौतम ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस युवक ने पत्थर फेंका था। वह मानसिक रूप से बीमार है। वह इससे पहले ही ऐसी हरकत कर चुका है। हिरासत में लिए गए युवकों को छोड़ दिया गया है। मामले की जांच जारी है। अगर कुछ और निकलकर आता है तो कार्रवाई होगी।
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