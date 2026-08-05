Lakhimpur Khiri News: एसएसबी के स्वास्थ्य कैम्प में 115 का स्वास्थ्य परीक्षण

Lakhimpur Khiri News: 70वीं वाहिनी एसएसबी की बी समवाय बरसोला ने सीमांत गांव जसनगर में निःशुल्क मानव चिकित्सा व स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। सीमावर्ती गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह कैम्प लगाया गया। वाहिनी के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. दिनेश कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी चिकित्सा के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने शिविर में पहुंचे ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के साथ रक्तचाप, मधुमेह व सामान्य पैथोलॉजिकल जांचें मौके पर ही की गईं। शिविर में 115 ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर जरूरतमंदों को दवाएं दी गईं। डॉ. दिनेश कुमार द्वितीय कमान अधिकारी चिकित्सा ने ग्रामीणों को बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड से बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता, शुद्ध पेयजल के प्रयोग और पौष्टिक व संतुलित आहार अपनाने के प्रति विस्तार से जागरूक किया गया।