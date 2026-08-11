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Lakhimpur Khiri News: ट्राली से टकराई बेकाबू कार, छह सवार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: रविवार रात सीएचसी के पास ट्राली में टकराई कार के परखच्चे उड़ गए।सी के पास ट्राली में टकराई कार के परखच्चे उड़ गए। निघासन। रविवार रात करीब पौने दस बजे सी

Lakhimpur Khiri News: ट्राली से टकराई बेकाबू कार, छह सवार घायल

Lakhimpur Khiri News: निघासन। रविवार रात करीब पौने दस बजे सीएचसी के सामने सिंगाही रोड पर जा रही एक तेज रफ्तार वैगन आर कार सड़क पर जा रही ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार चालक समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को लोगों ने सीएचसी में भर्ती कराया। वहां उनका प्राथमिक इलाज व मरहम पट्टी करके जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि कार में किन्नर सवार थे। ड्राइवर नशे में था। घायलों में राजस्थान की काजल, मुस्कान अलीगढ़, रानी, चंद्रलली और कमल कस्ता तथा रजनीश निवासी शाहजहांपुर शामिल हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिसवालों ने घटना की जानकारी जुटाई।

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