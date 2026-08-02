Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: तेज रफ्तार ई-रिक्शा की टक्कर से युवती गंभीर घायल, चालक पर रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही से ई रिक्शा चलाने पर लखीमपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास एक ई रिक्शा ने सड़क किनारे पैदल ज

Lakhimpur Khiri News: तेज रफ्तार ई-रिक्शा की टक्कर से युवती गंभीर घायल, चालक पर रिपोर्ट दर्ज

Lakhimpur Khiri News: शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही से ई रिक्शा चलाने पर लखीमपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास एक ई रिक्शा ने सड़क किनारे पैदल जा रही युवती को टक्कर मार दी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद चालक ई रिक्शा लेकर मौके से भाग निकला।

घटना का विवरण

बादल नगर निवासी सुधीर प्रताप सिंह रघुवंशी ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उनकी 21 वर्षीय पुत्री स्तुति सिंह अपनी माता मधुरानी सिंह के साथ 21 जुलाई की सुबह लखीमपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर से घर लौट रही थी। आरोप है कि इसी दौरान तेज गति और लापरवाही से ई रिक्शा चला रहे चालक ने युवती को टक्कर मार दी जिससे उसके पैर पर ई रिक्शा का अगला पहिया चढ़ गया और उसे गंभीर चोटें आईं।

उपचार और पुलिस कार्रवाई

परिजनों ने घायल युवती को तत्काल उपचार के लिए लखीमपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका उपचार चल रहा है। आरोप लगाया गया है कि हादसे में युवती के पैर में तीन स्थानों पर फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चालक की पहचान और ई रिक्शा का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस दुर्घटना में युवती को कितनी चोटें आई थीं?
युवती के पैर में तीन स्थानों पर फ्रैक्चर हुआ है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Accident E-rickshaw अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।