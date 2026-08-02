Lakhimpur Khiri News: तेज रफ्तार ई-रिक्शा की टक्कर से युवती गंभीर घायल, चालक पर रिपोर्ट दर्ज
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही से ई रिक्शा चलाने पर लखीमपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास एक ई रिक्शा ने सड़क किनारे पैदल ज
Lakhimpur Khiri News: शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही से ई रिक्शा चलाने पर लखीमपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास एक ई रिक्शा ने सड़क किनारे पैदल जा रही युवती को टक्कर मार दी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद चालक ई रिक्शा लेकर मौके से भाग निकला।
घटना का विवरण
बादल नगर निवासी सुधीर प्रताप सिंह रघुवंशी ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उनकी 21 वर्षीय पुत्री स्तुति सिंह अपनी माता मधुरानी सिंह के साथ 21 जुलाई की सुबह लखीमपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर से घर लौट रही थी। आरोप है कि इसी दौरान तेज गति और लापरवाही से ई रिक्शा चला रहे चालक ने युवती को टक्कर मार दी जिससे उसके पैर पर ई रिक्शा का अगला पहिया चढ़ गया और उसे गंभीर चोटें आईं।
उपचार और पुलिस कार्रवाई
परिजनों ने घायल युवती को तत्काल उपचार के लिए लखीमपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका उपचार चल रहा है। आरोप लगाया गया है कि हादसे में युवती के पैर में तीन स्थानों पर फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चालक की पहचान और ई रिक्शा का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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