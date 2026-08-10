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Lakhimpur Khiri News: सपा नेता हिमांशु पटेल ने कई गांवों में कीं पीडीए जन चौपाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: सपा नेता हिमांशु पटेल ने कई गांवों में कीं पीडीए जन चौपालसन। सपा की ओर से चल रहे पीडीए जन चौपाल अभियान के तहत पार्टी नेता हिमांशु पटेल ने निघासन विस क

Lakhimpur Khiri News: सपा नेता हिमांशु पटेल ने कई गांवों में कीं पीडीए जन चौपाल

Lakhimpur Khiri News: निघासन। सपा की ओर से चल रहे पीडीए जन चौपाल अभियान के तहत पार्टी नेता हिमांशु पटेल ने निघासन विस क्षेत्र के रमियाबेहड़ इलाके में जनसंपर्क और जनसंवाद किया। इस दौरान हिमांशु पटेल ने विभिन्न गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से विधानसभा चुनाव में सपा को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। हिमांशु पटेल ने सुजानपुर, लालापुर, खैरीपुरवा, माखनपुरवा, परमोधापुर आदि कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा किसानों, युवाओं, गरीबों, मजदूरों और वंचित वर्गों की आवाज उठाती रही है। इसमें जैनुल शाह, मनोज पांडे, फिरोज शाह, सलीम उस्मानी, उमाशंकर, हर्षित वर्मा, सरजीत यादव, लक्खा सिंह और दयाशंकर यादव आदि कार्यकर्ता शामिल हुए।

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