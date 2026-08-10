Lakhimpur Khiri News: सपा नेता हिमांशु पटेल ने कई गांवों में कीं पीडीए जन चौपाल
Lakhimpur Khiri News: सपा नेता हिमांशु पटेल ने कई गांवों में कीं पीडीए जन चौपालसन। सपा की ओर से चल रहे पीडीए जन चौपाल अभियान के तहत पार्टी नेता हिमांशु पटेल ने निघासन विस क
Lakhimpur Khiri News: निघासन। सपा की ओर से चल रहे पीडीए जन चौपाल अभियान के तहत पार्टी नेता हिमांशु पटेल ने निघासन विस क्षेत्र के रमियाबेहड़ इलाके में जनसंपर्क और जनसंवाद किया। इस दौरान हिमांशु पटेल ने विभिन्न गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से विधानसभा चुनाव में सपा को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। हिमांशु पटेल ने सुजानपुर, लालापुर, खैरीपुरवा, माखनपुरवा, परमोधापुर आदि कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा किसानों, युवाओं, गरीबों, मजदूरों और वंचित वर्गों की आवाज उठाती रही है। इसमें जैनुल शाह, मनोज पांडे, फिरोज शाह, सलीम उस्मानी, उमाशंकर, हर्षित वर्मा, सरजीत यादव, लक्खा सिंह और दयाशंकर यादव आदि कार्यकर्ता शामिल हुए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।