Lakhimpur Khiri News: धारदार हथियार से दो बहनों पर हमला, एक जख्मी
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर के रंगीलानगर में दो बहनों, साजमी और फिजा, पर विरोधियों ने पारिवारिक विवाद के चलते धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें दोनों घायल हो गईं। साजमी की पहले से ही दिक्कत थी और फिजा की हालत गंभीर बताई जा रही है।
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के रंगीलानगर में दो बहनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। जिसमें उनको चोट आई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाके के गांव रंगीलानगर निवासी नाजिर ने बताया कि नौ अगस्त को उसकी बहन साजमी को वारिस, नईम और सहीम ने पारिवारिक विवाद के चलते मारा पीटा। इसके बाद साजमी अपने मायके चली गई। सोमवार को साजमी और फिजा कपड़े लेने विपक्षी के यहां गई थीं तो विपक्षियों ने दोनों बहनों के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। विपक्षी नईम ने धारदार हथियार से साजमी और फिजा के सिर पर वार कर दिया।
हमले में दोनों घायल हो गईं। घटना में फिजा की हालत गंभीर बनी हुई है।
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