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Lakhimpur Khiri News: शिव भक्त कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर का हवन-पूजन के साथ शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में शिव भक्तों की सेवा के लिए श्री शिव कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ। यह शिविर जलपान, भोजन और नि:शुल्क ठहरने की सुविधाएं प्रदान करता है। सालाना हजारों कांवड़िये इस शिविर का लाभ उठाते हैं। आयोजक सेवा भाव के साथ कांवड़ियों की सहायता करते हैं।

शिव भक्त कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर का हवन-पूजन के साथ शुभारंभ
शिव भक्त कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर का हवन-पूजन के साथ शुभारंभ

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। गोला गोकर्णनाथ में भगवान शिव का जलाभिषेक करने जाने वाले शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के उद्देश्य से लगाए जाने वाले श्री शिव कांवड़ सेवा शिविर का गुरुवार को भीरा में वैदिक मंत्रोच्चार एवं हवन-पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भीरा-पलिया हाईवे स्थित मनोकामना शिव श्याम मंदिर के समीप लगाए गए इस सेवा शिविर में स्थानीय व्यापारियों, समाजसेवियों एवं कस्बेवासियों के सहयोग से कांवड़ यात्रियों के लिए निःशुल्क ठहरने, जलपान, भोजन तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। आयोजकों ने बताया कि यह सेवा शिविर पूरी तरह सेवा भाव से संचालित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष हजारों शिव भक्त इसका लाभ उठाते हैं।

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सावन माह में गोला गोकर्णनाथ धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक करने जाने वाले बड़ी संख्या में कांवड़िए इस मार्ग से होकर गुजरते हैं। शिविर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत कर उन्हें जलपान, भोजन एवं विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

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