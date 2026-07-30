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Lakhimpur Khiri News: कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर की शुरुआत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: भीरा में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए जाने वाले कांवड़ियों की सहायता हेतु एक सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। यह शिविर स्थानीय व्यापारियों और समाजसेवियों द्वारा संचालित किया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन और ठहरने की सुविधा दी जा रही है। हर वर्ष हजारों शिव भक्त इसका लाभ उठाते हैं।

Lakhimpur Khiri News: कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर की शुरुआत

Lakhimpur Khiri News: भीरा में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गोला गोकर्णनाथ में भगवान शिव का जलाभिषेक करने जाने वाले शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के उद्देश्य से लगाए जाने वाले श्री शिव कांवड़ सेवा शिविर का गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चार एवं हवन-पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के बाद भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भीरा-पलिया हाईवे स्थित मनोकामना शिव श्याम मंदिर के समीप लगाए गए इस सेवा शिविर में स्थानीय व्यापारियों, समाजसेवियों एवं कस्बेवासियों के सहयोग से कांवड़ यात्रियों के लिए निःशुल्क ठहरने, जलपान, भोजन तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

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आयोजकों ने बताया कि यह सेवा शिविर पूरी तरह सेवा भाव से संचालित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष हजारों शिव भक्त इसका लाभ उठाते हैं। सावन माह में गोला गोकर्णनाथ धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक करने जाने वाले बड़ी संख्या में कांवड़िए इस मार्ग से होकर गुजरते हैं। शिविर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत कर उन्हें जलपान, भोजन एवं विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

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