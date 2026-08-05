Lakhimpur Khiri News: गोला के सिंघिया फार्म में शारदा नदी कर रही कटान
Lakhimpur Khiri News: तहसील गोला के सिंघिया में शारदा नदी ने विकराल रूप धारण करते हुए पिछले 15 दिनों में 20 एकड़ से अधिक जमीन और कई किसानों की गन्ने की फसलें उजाड़ दी हैं। प्रशासन केवल निरीक्षण कर रहा है। मेहंदी गांव के निवासी पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि नदी का कटाव गांव के वजूद को खत्म कर रहा है।
Lakhimpur Khiri News: तहसील गोला के सिंघिया में शारदा नदी ने विकराल रूप धारण करते हुए लहलहाती फसलें उजाड़ रही है। पिछले 15 दिनों में 20 एकड़ से ज्यादा जमीन व गन्ने की फसल निगल चुकी है। प्रशासन मात्र मौका मुआयना कर खाना पूर्ति कर रहा है। तहसील गोला की ग्राम पंचायत मेहंदी के मजरा सिंघिया फार्म गांव को शारदा नदी कटान करते हुए पिछले वर्ष ही अपने आगोश में ले लिया है। गांव का वजूद मिटने के बाद यहां के वाशिंदे पलायन कर दूसरी जगह झोपडी डाल कर गुजर बसर कर रहे है। इस वर्ष नदी में बाढ़ आते ही एक बार फिर नदी ने विकराल रूप धारण करते हुए लहलहाती फसलों से सजे खेतों को निगलना शुरू कर दिया।
पिछले 15 दिनों में मेहंदी गांव के माजिद की दो एकड़, अब्दुल मलूक तीन एकड़, लियाकत का दो एकड़, कुद्दूस एक एकड़, बाबू दो एकड़, हकीमुल्ला तीन एकड़ गन्ने की फसल सहित कई किसानों की जमीन शारदा में समा चुकी है। शारदा नदी कटान करती हुई गुजारा के ग्राम प्रधान सतनाम सिंह के घर तक पहुंच गई ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।