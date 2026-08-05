Lakhimpur Khiri News: गोला के सिंघिया फार्म में शारदा नदी कर रही कटान

Lakhimpur Khiri News: तहसील गोला के सिंघिया में शारदा नदी ने विकराल रूप धारण करते हुए लहलहाती फसलें उजाड़ रही है। पिछले 15 दिनों में 20 एकड़ से ज्यादा जमीन व गन्ने की फसल निगल चुकी है। प्रशासन मात्र मौका मुआयना कर खाना पूर्ति कर रहा है। तहसील गोला की ग्राम पंचायत मेहंदी के मजरा सिंघिया फार्म गांव को शारदा नदी कटान करते हुए पिछले वर्ष ही अपने आगोश में ले लिया है। गांव का वजूद मिटने के बाद यहां के वाशिंदे पलायन कर दूसरी जगह झोपडी डाल कर गुजर बसर कर रहे है। इस वर्ष नदी में बाढ़ आते ही एक बार फिर नदी ने विकराल रूप धारण करते हुए लहलहाती फसलों से सजे खेतों को निगलना शुरू कर दिया।