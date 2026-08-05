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Lakhimpur Khiri News: गोला के सिंघिया फार्म में शारदा नदी कर रही कटान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: तहसील गोला के सिंघिया में शारदा नदी ने विकराल रूप धारण करते हुए पिछले 15 दिनों में 20 एकड़ से अधिक जमीन और कई किसानों की गन्ने की फसलें उजाड़ दी हैं। प्रशासन केवल निरीक्षण कर रहा है। मेहंदी गांव के निवासी पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि नदी का कटाव गांव के वजूद को खत्म कर रहा है।

Lakhimpur Khiri News: गोला के सिंघिया फार्म में शारदा नदी कर रही कटान

Lakhimpur Khiri News: तहसील गोला के सिंघिया में शारदा नदी ने विकराल रूप धारण करते हुए लहलहाती फसलें उजाड़ रही है। पिछले 15 दिनों में 20 एकड़ से ज्यादा जमीन व गन्ने की फसल निगल चुकी है। प्रशासन मात्र मौका मुआयना कर खाना पूर्ति कर रहा है। तहसील गोला की ग्राम पंचायत मेहंदी के मजरा सिंघिया फार्म गांव को शारदा नदी कटान करते हुए पिछले वर्ष ही अपने आगोश में ले लिया है। गांव का वजूद मिटने के बाद यहां के वाशिंदे पलायन कर दूसरी जगह झोपडी डाल कर गुजर बसर कर रहे है। इस वर्ष नदी में बाढ़ आते ही एक बार फिर नदी ने विकराल रूप धारण करते हुए लहलहाती फसलों से सजे खेतों को निगलना शुरू कर दिया।

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पिछले 15 दिनों में मेहंदी गांव के माजिद की दो एकड़, अब्दुल मलूक तीन एकड़, लियाकत का दो एकड़, कुद्दूस एक एकड़, बाबू दो एकड़, हकीमुल्ला तीन एकड़ गन्ने की फसल सहित कई किसानों की जमीन शारदा में समा चुकी है। शारदा नदी कटान करती हुई गुजारा के ग्राम प्रधान सतनाम सिंह के घर तक पहुंच गई ।

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