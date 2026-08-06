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Lakhimpur Khiri News: ग्रंट नम्बर 12 के पास शारदा का कटान तेज, लोग दहशत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: फोटो:23- ग्रंट नम्बर 12 के पास शारदा नदी का कटान तेजी से चल रहा है फसलें नदी में समा रही हैं। बीते तीन दिनों में करीब सात एकड़ धान व गन्ना की फसल नदी

Lakhimpur Khiri News: ग्रंट नम्बर 12 के पास शारदा का कटान तेज, लोग दहशत में

Lakhimpur Khiri News: शारदा नदी में रुक रुक कर हो रहे कटान से खेतों में खड़ी लहलहाती फसलें नदी में समा रही हैं। बीते तीन दिनों में करीब सात एकड़ धान व गन्ना की फसल नदी में समा चुकी हैं। कटान से जंगल का भी काफी भाग नदी में समा गया है। किसानों में अपनी फसलों को लेकर चिंता है। तहसील निघासन के ग्रंट नं 12 गांव के पास नदी फसलों समेत कृषि भूमि निगल रही है। रुक रुक कर हो रहे कटान से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि तीन दिनों में रामसागर, राम किशुन, छोटे लाल,रामलाड़िले का एक एक एकड़ गन्ना, तेजनरायन का एक एकड़ धान व सावित्री देवी का डेढ़ एकड़ गन्ना नदी में समा चुका है।

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कटान में वन संपदा को भी काफी नुकसान हो रहा। अब तक सैकड़ों पेड़ नदी निगल चुकी है। वहीं नदी कटान करती हुई अब रंडौहा गांव की तरफ बढ़ रही है। जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है अगर नदी इसी तरह कटान करती रही उनके गांव पर संकट पैदा हो सकता है। उधर गोला तहसील के मेंहदी व सिंधिया फार्म के पास भी नदी कटान कर रही है। यहां कई किसानों की फसलें नदी में समा चुकी हैं।

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