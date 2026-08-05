Lakhimpur Khiri News: सावन की बैरीकेडिंग ने ठप कर दिया व्यापार, दिया ज्ञापन

Lakhimpur Khiri News: जिला उद्योग व्यापार मंडल और गोला डिस्ट्रीब्यूटर्स संगठन का कहना है कि इस बार सावन मेले के दौरान प्रशासन ने पूरे शहर में अभूतपूर्व बैरिकेडिंग और नाकेबंदी कर दी है। स्टेशन रोड पर स्थायी बैरिकेडिंग मुख्य मार्गों और गलियों के मुहानों पर बैरियर शहर की सीमाओं पर स्थाई और मोबाइल बैरियर और सदर चौराहे सहित कई स्थानों पर अवरोधक लगाए जाने से पूरे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई है। व्यापार मंडल का कहना है कि ऐसी व्यवस्था पहले कभी लागू नहीं की गई। इसका सबसे अधिक असर स्थानीय व्यापार पर पड़ा है। दुकानों तक माल पहुंचाने में परेशानी हो रही है ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और व्यापारियों की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

शनिवार को भी कई व्यापारियों को अपनी दुकानों तक दोपहिया वाहन से जाने से रोक दिया जाता है जिससे उन्हें अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि प्रशासन की इन व्यवस्थाओं से केवल व्यापारी ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी परेशान हैं। उनका आरोप है कि बेहतर प्रबंधन के बजाय पूरे शहर को जाम जैसी स्थिति में ला दिया गया है। जबकि छोटी काशी कॉरिडोर परिसर में पर्याप्त स्थान और व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं जहां मेले से संबंधित अधिकांश प्रबंध किए जा सकते हैं। व्यापारिक संगठनों ने मांग की है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए व्यापार और आमजन की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाए। व्यापारियों को हो रही समस्याओं को लेकर गोला डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन छोटी काशी के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक अमन गिरि से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। विशेष रूप से अलीगंज रोड स्थित कपड़ा मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि रविवार और सोमवार को दोपहिया वाहनों से दुकानों तक पहुंचने की अनुमति न मिलने से कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। विधायक अमन गिरि ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में किसी भी व्यापारी को अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में गोला डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के राजेश आनंद मिन्नी, संजय शुक्ला, राजेश गुप्ता, दौलत अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, ऋषभ, मनीष साहनी, अंकुश साहनी, सुभाष मिश्रा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद थे।