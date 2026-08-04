Lakhimpur Khiri News: पुरानी रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से हमला
Lakhimpur Khiri News: भीरा क्षेत्र के ग्राम राधनपुरवा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक, पिंटू, पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपियों ने उसे घर में घुसकर लाठी-डंडे और तलवार से मारा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। पीड़ित ने थाने में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
Lakhimpur Khiri News: पड़रिया तुला। थाना भीरा क्षेत्र के ग्राम राधनपुरवा में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर मारपीट और जानलेवा हमले का आरोप लगा है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भीरा थाना क्षेत्र ग्राम राधनपुरवा, पंचायत दरियाबाद निवासी पिंटू पुत्र रावेंद्र कुमार ने सोमवार को थानाध्यक्ष भीरा को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अपने घर में सो रहा था। उसकी माता छाया देवी खेतों पर जानवरों के लिए घास लेने गई थीं। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोग उसके घर में जबरन घुस आए। आरोप है कि आरोपियों की पहले से पीड़ित से रंजिश चली आ रही है।
पीड़ित का आरोप है कि सभी ने उसे जान से मारने की नीयत से उठाकर अपने घर ले गए। वहां लाठी-डंडों और तलवार से सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने उसे मरणासन्न हालत में घर के बाहर छोड़ दिया। इसी बीच उसकी माता भी घर पहुंचीं तो आरोपियों ने उनके साथ भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। पीड़ित पिंटू ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। थानाध्यक्ष भीरा अमित पांडेय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित का मेडिकल कराया जा रहा है।
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