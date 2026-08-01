Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: बाइक को पिकअप ने मारी टक्कर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: महेवागंज,संवाददाता।क व पिकअप की जोरदार टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेज दिया है। कोतवाली

Lakhimpur Khiri News: बाइक को पिकअप ने मारी टक्कर

Lakhimpur Khiri News: कस्बे में बाइक व पिकअप की जोरदार टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेज दिया है। कोतवाली सदर के गांव हाजीपुरवा निवासी मो जैद अपनी बाइक से लखीमपुर जा रहा था। तभी पुलिस चौकी के सामने लखीमपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उसकी बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार जैद उछल कर दूर जा गिरा। और गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर की आवाज सुनकर पुलिस कर्मी भागकर बाहर आ गए। और घायल को जिला अस्पताल भिजवा दिया है।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: हाइवा व बाइक में टक्कर बाइक चालक घायल, रेफर

तथा चालक को हिरासत में लेकर पिकअप को भी कब्जे में ले लिया है।

ये भी पढ़ें:Auraiya News: अज्ञात वाहन की टक्कर से फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय गंभीर घायल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News Bike Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।