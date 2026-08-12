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Lakhimpur Khiri News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: कस्बा चौराहे पर एक बाइक और पिकअप के बीच हुई भिड़ंत में पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सीएचसी मोहम्मदी भेजा गया। दुर्घटना सुबह कटरा गांव के जाहिद हुसैन और उनके पुत्र अर्स की बाइक के साथ हुई। मितौली पुलिस ने स्थिति का नियंत्रण किया और वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया।

Lakhimpur Khiri News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र गंभीर घायल

Lakhimpur Khiri News: कस्बा चौराहे पर मोहम्मदी तरफ से आ रहे बाइक सवार पिता-पुत्र को कस्ता तरफ से आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर से बाइक सवार दो लोग गंभीर घायल हो गए। मौके पर मौजूद मितौली पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर गंभीर घायल हो गए। पिता-पुत्र को सीएचसी मोहम्मदी भेज दिया गया। कस्बे के चौराहे पर सुबह कटरा गांव व थाना कटरा जिला शाहजहांपुर निवासी जाहिद हुसैन अपने पुत्र अर्स के साथ बाइक से लखीमपुर तरफ जा रहे थे । कस्बा चौराहे पर पहुंचते ही कस्ता तरफ से आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर से बाइक समेत पिता-पुत्र गंभीर घायल हो गए।

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कस्बा चौराहे पर तैनात मितौली पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर गंभीर घायल पिता जाहिद हुसैन व पुत्र अर्स को इलाज के लिए एम्बुलेंस से सीएचसी मोहम्मदी भेज दिया।

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