Lakhimpur Khiri News: डिवाइडर कट को किया बंद, कांवड़ियों का निकलना दूभर

Lakhimpur Khiri News: श्रावण माह में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हरदोई पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई वाहन चालकों सहित स्थानीय कांवड़ियों के लिए परेशानी का कारण बनती नजर आ रही है। मैगलगंज कोतवाली क्षेत्र की सीमा से लगे नेशनल हाईवे-30 पर गोमती नदी पुल के बाद शुरू होने वाली हरदोई पुलिस ने हाईवे से हरदोई की ओर जाने वाले डिवाइडर कट को बोल्डर रखकर अस्थायी रूप से बंद करा दिया है। इस व्यवस्था के चलते पिहानी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज सहित अन्य क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहनों को कई किलोमीटर तक विपरीत दिशा में सफर करना पड़ रहा है। इससे न केवल आम वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है, बल्कि कांवड़ियों के साथ दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है।

श्रावण माह में बड़ी संख्या में स्थानीय कांवड़िए हरदोई, फर्रुखाबाद व कन्नौज क्षेत्र स्थित राजघाट, मेहंदीघाट, घटियाघाट और ढाईघाट जैसे गंगा घाटों से जल भरकर गोला, पारसनाथ मढ़िया मंदिर, टेढ़ेनाथ तथा जंगलीनाथ सहित विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने जाते हैं। डिवाइडर कट बंद होने के कारण इन कांवड़ियों को भी लंबा चक्कर लगाने और विपरीत दिशा में चलने की मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस संबंध में एनएचएआई परियोजना निदेशक अंजनी कुमार ने बताया कि कट बंद होने से लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन हरदोई जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रावण माह में कांवड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त डिवाइडर कट को अस्थायी रूप से बंद किए जाने के लिए पत्राचार किया था। उसी के अनुपालन में कट बंद किया गया है तथा इसकी रिपोर्ट एनएचएआई को भी भेज दी गई है।