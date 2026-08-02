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Lakhimpur Khiri News: बुजुर्ग जिला अस्पताल से लापता, हो रही तलाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। शहर के मोहल्ला भवानीगंज निवासी 66 वर्षीय गिरीश कुमार सक्सेना जिला अस्पताल लखीमपुर से लापता हो गए हैं। परिजनों के अनुसार उन

Lakhimpur Khiri News: बुजुर्ग जिला अस्पताल से लापता, हो रही तलाश

Lakhimpur Khiri News: शहर के मोहल्ला भवानीगंज निवासी 66 वर्षीय गिरीश कुमार सक्सेना जिला अस्पताल लखीमपुर से लापता हो गए हैं। परिजनों के अनुसार उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह अस्पताल से कहीं चले गए। गिरीश कुमार सक्सेना पुत्र रामदयाल सक्सेना मूल रूप से मोहल्ला भवानीगंज गोला के निवासी हैं। परिजनों ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरीश कुमार सक्सेना के संबंध में कोई जानकारी मिले या वह कहीं दिखाई दें तो तत्काल उनके परिजनों अथवा निकटतम पुलिस थाने को सूचना दें।

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