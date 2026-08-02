Lakhimpur Khiri News: समाधान दिवस में सर्वाधिक शिकायतें 24 राजस्व विभाग की रही
Lakhimpur Khiri News: मोहम्मदी। तहसील सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें महज 50 फरियादियों ने शिकायत दर्ज कराई। इसमें आठ शिकाय
Lakhimpur Khiri News: तहसील सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें महज 50 फरियादियों ने शिकायत दर्ज कराई। इसमें आठ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। एसडीएम राजेश प्रताप ने समाधान दिवस में आए परियों की शिकायत सुनकर समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का निर्देश दिया। वहीं आयोजन में अनुपस्थित रहे अधिकारियों को चेतावनी दी है। 10 वर्षों से लगातार जिला बनाओ मुहिम चला रहे अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया है। इस मौके पर तहसीलदार गरिमा वर्मा, सीओ अरुण कुमार , सीएचसी अधीक्षक सचिन गुप्ता समेत प्रमुख अधिकारी गण मौजूद रहे।
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