Lakhimpur Khiri News: स्कूल में छात्रा की बिगड़ी तबीयत, कटर फंसने की आशंका

Lakhimpur Khiri News: प्राथमिक विद्यालय में एक छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस बात का शोर मच गया कि उसके गले में कटर फंस गया। आनन-फानन में प्रधानाध्यापक व परिजन उसे पहले सीएचसी बिजुआ फिर जिला अस्पताल ले गए। प्रधानाध्यापक ने बताया कि एक्स-रे में कुछ नहीं निकला। छात्रा स्वस्थ है और उसे घर भेज दिया गया। पड़रिया तुला कस्बे की रहने वाली सात वर्षीय पुष्पा पुत्री शिवशंकर गौतम बुधवार को कस्बा स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गई थी। अचानक स्कूल में उसकी तबीयत बिगड़ गई। तभी सोशल मीडिया पर यह शोर मच गया कि छात्रा ने कटर को निगल लिया है। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक पंकज वर्मा ने तुरंत बच्ची को एक निजी अस्पताल में दिखाया और परिजनों को सूचना दी।