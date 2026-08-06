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Lakhimpur Khiri News: स्कूल में छात्रा की बिगड़ी तबीयत, कटर फंसने की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: पड़रिया तुला कस्बे की सात वर्षीय छात्रा पुष्पा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि उसने कटर निगल लिया है। प्रधानाध्यापक ने उसे अस्पताल पहुँचाया, जहाँ एक्स-रे से कुछ नहीं मिला। छात्रा स्वस्थ है और उसे घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया।

Lakhimpur Khiri News: स्कूल में छात्रा की बिगड़ी तबीयत, कटर फंसने की आशंका

Lakhimpur Khiri News: प्राथमिक विद्यालय में एक छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस बात का शोर मच गया कि उसके गले में कटर फंस गया। आनन-फानन में प्रधानाध्यापक व परिजन उसे पहले सीएचसी बिजुआ फिर जिला अस्पताल ले गए। प्रधानाध्यापक ने बताया कि एक्स-रे में कुछ नहीं निकला। छात्रा स्वस्थ है और उसे घर भेज दिया गया। पड़रिया तुला कस्बे की रहने वाली सात वर्षीय पुष्पा पुत्री शिवशंकर गौतम बुधवार को कस्बा स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गई थी। अचानक स्कूल में उसकी तबीयत बिगड़ गई। तभी सोशल मीडिया पर यह शोर मच गया कि छात्रा ने कटर को निगल लिया है। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक पंकज वर्मा ने तुरंत बच्ची को एक निजी अस्पताल में दिखाया और परिजनों को सूचना दी।

सूचना पर पहुंचे परिजनों के साथ प्रधानाध्यापक उसे निजी वाहन से बिजुआ सीएचसी ले गए। जहां पर डॉक्टरों ने छात्रा को मोतीपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने छात्रा के गले का एक्स-रे कराया। एक्स-रे रिपोर्ट में डॉक्टरों को गले में कुछ भी फंसा दिखाई नही दिया है। उन्होंने डिजिटल एक्स-रे की सलाह दी। शिक्षक ने अपने खर्च से डिजिटल एक्स-रे भी कराया। शिक्षक पंकज वर्मा ने बताया कि एक्स-रे में कुछ नहीं निकला है। छात्रा पानी भी रही है। उसे उसके परिजन घर ले गए हैं। बिजुआ बीईओ नागेंद्र चौधरी ने बताया कि तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही विभाग तुरंत सक्रिय हो गया। कटर फंसने आदि की पुष्टि नहीं हुई है।

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