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Lakhimpur Khiri News: पानी में खड़े होकर बच्चों ने डीएम अंकल से लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: - स्कूल जाने वाले रास्ते पर है जलभरावखमरिया, संवाददाता। ईसानगर ब्लॉक के भैंसाहिया मजरा परसिया में स्कूल जाने वाले रास्ते पर जलभराव है। जलभराव से निजात

Lakhimpur Khiri News: पानी में खड़े होकर बच्चों ने डीएम अंकल से लगाई गुहार

Lakhimpur Khiri News: ईसानगर ब्लॉक के भैंसाहिया मजरा परसिया में स्कूल जाने वाले रास्ते पर जलभराव है। जलभराव से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों ने सांसद आनन्द भदौरिया को पत्र लिखा था। जहां से कोई जवाब नहीं मिला तो स्कूल बच्चों ने पानी भरे रास्ते से निकलते हुए डीएम से निराकरण की गुहार लगाई। मंगलवार को भैंसाहिया गांव के प्राइमरी स्कूल के बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नौनिहाल बरसाती पानी से निकलकर स्कूल जाते समय डीएम से गुहार लगा रहे हैं। वीडियो में बच्चे डीएम से कहते दिख रहे हैं स्कूल जाने वाले रास्ते पर पिछले 2 सालों से जलभराव की स्थिति है।

इस बाबत ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि गांव के लोग धौरहरा के सांसद आंनद भदौरिया को पत्र लिखकर जलभराव की समस्या से निदान दिलाने की मांग कर चुके हैं। पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। वीडियो वायरल होने के बाद ब्लॉक अधिकारी गांव के रास्तों की हालत जानने के लिए ग्रामीणों को फोन करने लगे।

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