Lakhimpur Khiri News: एसडीएम के आश्वासन पर समाप्त हुआ जल सत्याग्रह
Lakhimpur Khiri News: धौरहरा में सावन माह के दौरान सतीग्रह खत्म हो गया। पवन पाठक ने जल समाधि लेकर विरोध किया। श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति देने की मांग की। प्रशासन ने कुंड बनाकर स्नान के स्थान पर बैरिकेडिंग की थी। एसडीएम की आश्वासन के बाद जल सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया।
Lakhimpur Khiri News: धौरहरा। सावन माह में जालिमनगर सरयू घाघरा घाट पर जल रहा जल सत्याग्रह एसडीएम के आश्वासन पर खत्म हो गया। श्रद्धालुओं के स्नान और जलाभिषेक पर लगी रोक के विरोध में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के तहसील अध्यक्ष पवन पाठक बुधवार को जल समाधि लेकर धरने पर बैठ गए।
प्रदर्शन का कारण
उन्होंने घाट पर लगाई गई बैरिकेडिंग हटाकर श्रद्धालुओं को पूर्व की भांति सरयू नदी में स्नान एवं जल भरने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने नदी में स्नान के स्थान पर कुंड बनवाकर उसमें पानी भरने की वैकल्पिक व्यवस्था की है। लेकिन यह श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप नहीं है।
प्रशासन से वार्ता
उन्होंने तत्काल बैरिकेडिंग हटाने और सरयू नदी में स्नान व जल भरने की अनुमति बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नायब तहसीलदार अखिलेश कुमार और किसान नेता पवन पाठक के बीच कटान तथा बैरिकेडिंग हटाने के मुद्दे पर काफी देर तक बहस होती रही।
जल सत्याग्रह का अंत
बाद में एसडीएम राशि कृष्णा मौके पर पहुंचीं और किसान नेताओं से वार्ता की। गुरुवार को अपर जिलाधिकारी ने जालिमनगर पुल के निकट सरयू घाट का निरीक्षण किया। उनके साथ एएसपी, एसडीएम, बीडीओ तथा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ईओ भी मौजूद रहे। एसडीएम राशि कृष्णा,सीओ शमशेर बहादुर सिंह एवं तहसीलदार आदित्य विशाल के आश्वासन के बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत के तहसील अध्यक्ष पवन पाठक सहित अन्य किसान और श्रद्धालु मान गए तथा जल सत्याग्रह समाप्त कर दिया।
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