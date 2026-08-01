Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: सीसीटीवी की निगरानी में रहेगी छोटी काशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: छोटी काशी गोला में सावन मेले की तैयारियों का निरीक्षण डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसएसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारों के निर्देश दिए। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने की हिदायत दी गई।

Lakhimpur Khiri News: सीसीटीवी की निगरानी में रहेगी छोटी काशी

Lakhimpur Khiri News: छोटी काशी गोला में शुरू हुए सावन मेले की तैयारियों का शुक्रवार को डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसएसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। अधिकारियों ने शिव मंदिर परिसर मेला क्षेत्र और प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की और संबंधित विभागों को किसी भी प्रकार की कमी न रहने देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंदिर परिसर में प्रवेश एवं निकास मार्ग बैरिकेडिंग कंट्रोल रूम सीसीटीवी निगरानी चिकित्सा शिविर पेयजल प्रकाश व्यवस्था शौचालय साफ सफाई और यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: संवेदनशील स्थलों पर रखें विशेष निगरानी: डीएम

विभिन्न विभागों के अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी लेकर आवश्यक सुधार तत्काल कराने के निर्देश दिए गए। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि सावन मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। एसएसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी सीसीटीवी कैमरों की सतत मॉनिटरिंग पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी पूरी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं।इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित राय, एसडीएम युगांतर त्रिपाठी,सीओ महक शर्मा, पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ल रिंकू, कोतवाल अम्बर सिंह सहित नगर पालिका, स्वास्थ्य, विद्युत, लोक निर्माण, अग्निशमन एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news DM Lakhimpur Khiri News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।