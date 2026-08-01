Lakhimpur Khiri News: कटान करती मन्दिर तक पहुंची नदी, बचाव का पता नहीं
Lakhimpur Khiri News: जालिमनगर में सरयू नदी लगातार कटान कर रही है। शिव मंदिर बचाव के कार्य के बिना कटान के खतरे में है। स्थानीय लोग और कांवड़ यात्री नाराज हैं। डीएम और अन्य अधिकारियों ने समस्या पर चर्चा की, लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे।
Lakhimpur Khiri News: जालिमनगर पुल के नीचे बहने वाली सरयू (घाघरा) नदी लगातार कटान कर रही है। नदी तट पर बना शिव मंदिर कटान की जद में है। मन्दिर और नदी के बीच चंद मीटर का फासला बचा है। कटान को लेकर जालिमनगर पुल पर चार दिनों तक लगातार गतिरोध बना रहा। किसान यूनियन के लीडर समेत करीब दर्जन भर लोग जलसमाधि का संकल्प लेकर जल सत्याग्रह पर भी बैठ गए।
स्थानीय अधिकारी और चर्चाएं
डीएम,एसपी और एसडीएम समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बचाव को लेकर उपायों पर चर्चा और वार्ता भी हुई। पर इन सबके बीच कटान रोकने के लिए जिम्मेदार बाढ़ खण्ड के अफसर मौके पर नहीं फटके। जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। मौजूदा समय में जब मन्दिर कटने की कगार पर पहुंच चुका है। तब भी बाढ़ खण्ड ने बचाव कार्य शुरू नहीं कराया है।
कांवड़ यात्रियों की आस्था
बताते चलें कि जालिमनगर में सरयू तट पर बना शिव मंदिर कांवड़ यात्रियों की आस्था का केंद्र है। सावन महीने में लाखों कांवड़ यात्री पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के साथ नदी तट पर बने शिव मंदी में पूजा और अभिषेक करने के बाद छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ तक की करीब 100 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं। अब जब मन्दिर बचाने की कोई कवायद शुरू नहीं की गई है। तब कांवड़ यात्रियों और स्थानीय लोगों में बाढ़ खण्ड के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।